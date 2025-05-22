Загитова рассказала Медведевой об увеличении губ

Фигуристка Алина Загитова рассказала Медведевой, что захотела увеличить губы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в интервью двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой на Youtube-канале «БеС Комментариев» рассказала о своем решении увеличить губы.

Спортсменка заявила, что ей захотелось это сделать. «Дайте мне просто спокойно жить свою жизнь. Каждый человек сам решает, как он хочет выглядеть», — объяснила она. Загитова добавила, что спокойно относится к тому, чтобы делать пластические операции.

Ранее пользователи сети раскритиковали Загитову из-за накачанных губ. После этого фигуристка призналась в том, что сделала процедуру.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.