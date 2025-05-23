Американский регулятор выдал окончательное разрешение на запуск Starship

Американский регулятор выдал окончательное разрешение на запуск системы Starship

Федеральное управление гражданской авиации США выдало окончательное разрешение на девятый запуск многоразовой транспортной системы Starship компании SpaceX. Об этом сообщает издание SpaceNews.

«Управление провело всестороннюю проверку безопасности аварии SpaceX Starship Flight 8 и определило, что компания удовлетворительно устранила причины аварии, и поэтому корабль Starship может вернуться в полет», — говорится в сообщении американского регулятора.

Согласно управлению, «SpaceX соответствует всем строгим требованиям безопасности, охраны окружающей среды и другим требованиям лицензирования».

Запуск связки многоразовых ракетного ускорителя и корабля состоится не ранее 26 мая.

Ранее издание сообщило, что Федеральное управление гражданской авиации США разрешило компании SpaceX проводить до 25 запусков системы Starship в год с площадки в Техасе.