Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:13, 23 мая 2025Наука и техника

Американский регулятор выдал окончательное разрешение на запуск Starship

Американский регулятор выдал окончательное разрешение на запуск системы Starship
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / File Photo / Reuters

Федеральное управление гражданской авиации США выдало окончательное разрешение на девятый запуск многоразовой транспортной системы Starship компании SpaceX. Об этом сообщает издание SpaceNews.

«Управление провело всестороннюю проверку безопасности аварии SpaceX Starship Flight 8 и определило, что компания удовлетворительно устранила причины аварии, и поэтому корабль Starship может вернуться в полет», — говорится в сообщении американского регулятора.

Согласно управлению, «SpaceX соответствует всем строгим требованиям безопасности, охраны окружающей среды и другим требованиям лицензирования».

Материалы по теме:
Starship: что это, как Илон Маск создал самую мощную ракету в истории
Starship:что это, как Илон Маск создал самую мощную ракету в истории
20 декабря 2024
Маскам тут не место Пока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
Маскам тут не местоПока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
17 апреля 2018

Запуск связки многоразовых ракетного ускорителя и корабля состоится не ранее 26 мая.

Ранее издание сообщило, что Федеральное управление гражданской авиации США разрешило компании SpaceX проводить до 25 запусков системы Starship в год с площадки в Техасе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали первого обмена пленными между Россией и Украиной после переговоров

    У бывшего высокопоставленного полицейского изъяли имущество почти на 70 миллионов рублей

    ЕС начал обсуждение новых санкций против России

    В Израиле возложили вину за расправу над дипломатами в США на трех западных лидеров

    Раскрыта реакция сына Муцениеце на скорое замужество матери

    50-летний Дэвид Бекхэм похвастался Лабубу

    Украина и США начали реализовывать соглашение о недрах

    В офисе Зеленского заявили о недопустимости выхода США из конфликта

    Россиян предупредили об опасности приготовленной на неделю пищи

    В Совфеде раскрыли состояние избитого молотком главы российского оборонного предприятия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости