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08:20, 23 мая 2025Мир

Бывший посол США на Украине задумалась о новой должности

CBS: Бывший посол США Бринк рассматривает возможность баллотироваться в Конгресс
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Бриджит Бринк

Бриджит Бринк. Фото: Reuters

Бывший посол США на Украине Бриджит Бринк рассматривает возможность баллотироваться в Конгресс от штата Мичигана. Об этом сообщает CBS News.

«Я посвятил свою жизнь государственной службе, работал при пяти президентах, как демократах, так и республиканцах, и сейчас ищу возможности и наилучший способ продолжать служить своей стране и моему родному штату Мичиган», — сказала она.

Ранее Бринк заявила, что покинула свой пост из-за несогласия с политикой администрации президента США Дональда Трампа по отношению к Украине. Политика администрации Трампа с самого начала заключалась в оказании давления на жертву, Украину, а не на агрессора, Россию. Таким образом, я больше не могла добросовестно проводить политику администрации и сочла своим долгом уйти в отставку», — написала она.

10 апреля стало известно, что Бринк намерена досрочно покинуть пост американского посла в Киеве.

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