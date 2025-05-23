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09:39, 23 мая 2025Ценности

Модель Елена Перминова оголила грудь на Каннском кинофестивале

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
СюжетКаннский кинофестиваль

Фото: Monica Schipper / Getty Images for amfAR

Российская модель Елена Перминова в откровенном образе посетила Каннский кинофестиваль. Снимки с ковровой дорожки публикует Daily Mail.

Экс-возлюбленная российского миллиардера Александра Лебедева появилась на публике в вечернем платье белого цвета, прозрачная ткань которого оголяла ее грудь. Наряд украшали кружевные вставки и перья, а дополняли образ манекенщицы бриллиантовое колье и остроносые туфли.

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Макияж Перминова предпочла в нюдовых оттенках, убрав волосы от лица в гладкий пучок. Известно, что модель приехала на фестиваль в «голом» наряде вопреки запрету от организаторов, которые попросили гостей мероприятия воздержаться от подобной одежды.

Ранее Перминова высказалась о скоротечности романа с молодым манекенщиком. Она заявила, что наслаждается настоящим и не может планировать далекое будущее.

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