Модель Елена Перминова оголила грудь на Каннском кинофестивале

Российская модель Елена Перминова в откровенном образе посетила Каннский кинофестиваль. Снимки с ковровой дорожки публикует Daily Mail.

Экс-возлюбленная российского миллиардера Александра Лебедева появилась на публике в вечернем платье белого цвета, прозрачная ткань которого оголяла ее грудь. Наряд украшали кружевные вставки и перья, а дополняли образ манекенщицы бриллиантовое колье и остроносые туфли.

Макияж Перминова предпочла в нюдовых оттенках, убрав волосы от лица в гладкий пучок. Известно, что модель приехала на фестиваль в «голом» наряде вопреки запрету от организаторов, которые попросили гостей мероприятия воздержаться от подобной одежды.

Ранее Перминова высказалась о скоротечности романа с молодым манекенщиком. Она заявила, что наслаждается настоящим и не может планировать далекое будущее.