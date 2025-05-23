Мостовой возглавил «Спартак»

Александр Мостовой возглавил клуб ЛФЛ «Спартак»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой возглавил московский «Спартак», выступающий в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ). Об этом сообщает Legalbet.

Экс-спортсмен проиграл спор об исходе матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА. В наказание Мостовой должен был стать тренером любительского «Спартака».

Ранее Мостовой заявил о желании возглавить сборную России. Он отметил, что с удовольствием поработал бы тренером национальной команды.

Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов, таких как португальская «Бенфика», французский «Страсбур» и испанская «Сельта». За сборную России он провел 50 матчей и забил десять мячей.