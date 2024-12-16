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14:08, 16 декабря 2024Спорт

Мостовой захотел возглавить сборную России

Мостовой заявил, что с удовольствием поработал бы тренером сборной России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Мостовой

Александр Мостовой. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой захотел возглавить сборную России. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Мостовой заявил, что с удовольствием поработал бы тренером сборной России. «Почему бы и нет? Когда-нибудь национальная команда перестанет играть с Брунеем, Сирией и вернется в международные соревнования. И если меня позовут в национальную команду, я соглашусь!» — поделился он.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Жеребьевка отбора чемпионата мира-2026 также прошла без участия россиян.

Сборная России может проводить только товарищеские матчи. В последних из них команда под руководством Валерия Карпина с рекордно крупным счетом обыграла Бруней и разгромила Сирию.

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