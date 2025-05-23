На Украине основателя группы «Грибы» заочно приговорили к десяти годам лишения свободы

Продюсера Бардаша на Украине заочно приговорили к 10 годам лишения свободы

Продюсера Юрия Бардаша, основавшего музыкальные группы «Quest Pistols», «Нервы» и «Грибы», на Украине заочно приговорили к десяти годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Суд установил, что продюсер занимался разжиганием национальной и религиозной вражды. Кроме того, его обвинили в том, что он негативно относится к народу Украины. Приговор Бардашу вынес Винницкий городской суд.

В 2024 году Служба безопасности Украины заочно предъявила Бардашу обвинения в нарушении четырех статей Уголовного кодекса страны. В том же году продюсер получил российский паспорт. Также против него действуют украинские санкции.