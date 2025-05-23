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00:05, 24 мая 2025Спорт

Определился чемпион Италии по футболу

«Наполи» стал чемпионом Италии по футболу второй раз за три года
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Antonio Balasco / Keystone Press Agency

Определился чемпион Италии по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победителем серии А второй раз за три года стал неаполитанский «Наполи». В нынешнем сезоне все решилось в последнем туре, когда «Наполи» победил «Кальяри» (2:0). Голами отметились полузащитник Скотт Мактоминей и нападающий Ромелу Лукаку.

По итогам серии А неаполитанцы на одно очко опередили миланский «Интер». У «Наполи» 82 балла, у «Интера» — 81. Третьей стала «Аталанта» из Бергамо.

Ранее «Интер» победил испанскую «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов. В решающем матче турнира миланцы сыграют против французского ПСЖ 31 мая в Мюнхене.

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