«Наполи» стал чемпионом Италии по футболу второй раз за три года

Определился чемпион Италии по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победителем серии А второй раз за три года стал неаполитанский «Наполи». В нынешнем сезоне все решилось в последнем туре, когда «Наполи» победил «Кальяри» (2:0). Голами отметились полузащитник Скотт Мактоминей и нападающий Ромелу Лукаку.

По итогам серии А неаполитанцы на одно очко опередили миланский «Интер». У «Наполи» 82 балла, у «Интера» — 81. Третьей стала «Аталанта» из Бергамо.

Ранее «Интер» победил испанскую «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов. В решающем матче турнира миланцы сыграют против французского ПСЖ 31 мая в Мюнхене.