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05:04, 23 мая 2025Мир

Посол рассказал об отношении Скрипалей к расследованию гибели Стерджес

Посол Келин: Скрипалям запретили участвовать в расследовании гибели Стерджес
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Келин

Андрей Келин . Фото: Reuters

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Сергею и Юлии Скрипалям не дали участвовать в расследовании гибели в 2018 году гражданки Великобритании Дон Стерджес. Его слова приводит РИА Новости.

Келин рассказал, что Скрипалям не дали участвовать в расследовании по вымышленной причине.

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«Скрипали могли в прошлом году принять участие в расследовании гибели британки Дон Стерджес, но им не дали это сделать, насколько мы понимаем, под надуманным предлогом», — отметил он.

Ранее Келин обвинил Лондон в сокрытии информации о местонахождении Скрипалей. По его словам, британская сторона заявила, что Сергей и Юлия могут обратиться в посольство, однако не хотят этого делать.

Дон Стерджес и ее муж Чарли Роули поехали в Эймсбери в июне 2018 года. Британские спецслужбы утверждают, что они оказались под воздействием того же нервно-паралитического вещества, которым в марте отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери.

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