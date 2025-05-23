Посол Келин: Скрипалям запретили участвовать в расследовании гибели Стерджес

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Сергею и Юлии Скрипалям не дали участвовать в расследовании гибели в 2018 году гражданки Великобритании Дон Стерджес. Его слова приводит РИА Новости.

Келин рассказал, что Скрипалям не дали участвовать в расследовании по вымышленной причине.

«Скрипали могли в прошлом году принять участие в расследовании гибели британки Дон Стерджес, но им не дали это сделать, насколько мы понимаем, под надуманным предлогом», — отметил он.

Ранее Келин обвинил Лондон в сокрытии информации о местонахождении Скрипалей. По его словам, британская сторона заявила, что Сергей и Юлия могут обратиться в посольство, однако не хотят этого делать.

Дон Стерджес и ее муж Чарли Роули поехали в Эймсбери в июне 2018 года. Британские спецслужбы утверждают, что они оказались под воздействием того же нервно-паралитического вещества, которым в марте отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери.