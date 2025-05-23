Словакия отказалась поддержать трибунал против России

Euractiv: Словакия стала одной из двух стран, не поддержавших трибунал против РФ

Словакия стала одной из двух стран ЕС, не поддержавших инициативу по созданию международного трибунала против России. Об этом сообщает Euractiv.

«Этот трибунал излишен, он лишь углубит раскол в отношениях с Россией и не приведет к миру», — заявил депутат Европарламента от партии «Голос — социальная демократия» Бранислав Ондруш.

Отмечается, что правительство президента Роберта Фицо не стало комментировать свое решение. При этом этот шаг вызвал резкую критику со стороны оппозиционных политиков. Позже группа из 31 юриста обратилась к правительству с открытым письмом, призвав пересмотреть отказ от трибунала.

5 мая стало известно, что Киев и Совет Европы (СЕ) подпишут соглашение о начале создания специального трибунала по якобы преступлениям агрессии России против Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Москва не будет реагировать на инициативу ЕС.