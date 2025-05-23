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09:04, 23 мая 2025Мир

Словакия отказалась поддержать трибунал против России

Euractiv: Словакия стала одной из двух стран, не поддержавших трибунал против РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Словакия стала одной из двух стран ЕС, не поддержавших инициативу по созданию международного трибунала против России. Об этом сообщает Euractiv.

«Этот трибунал излишен, он лишь углубит раскол в отношениях с Россией и не приведет к миру», — заявил депутат Европарламента от партии «Голос — социальная демократия» Бранислав Ондруш.

Отмечается, что правительство президента Роберта Фицо не стало комментировать свое решение. При этом этот шаг вызвал резкую критику со стороны оппозиционных политиков. Позже группа из 31 юриста обратилась к правительству с открытым письмом, призвав пересмотреть отказ от трибунала.

5 мая стало известно, что Киев и Совет Европы (СЕ) подпишут соглашение о начале создания специального трибунала по якобы преступлениям агрессии России против Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Москва не будет реагировать на инициативу ЕС.

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