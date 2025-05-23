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16:44, 23 мая 2025Россия

Стала известна судьба вывезенных на Украину жителей Курской области

Жителей Курской области вернули с Украины в рамках обмена «1000 на 1000»
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Жителей Курской области вернули с территории Украины в рамках масштабного обмена по формуле «1000 на 1000». Об этом стало известно из официального заявления Министерства обороны России.

По данным оборонного ведомства, помимо 270 плененных российских военнослужащих Украина вернула также 120 гражданских лиц. Среди них оказались и жители Курской области, которых во время оккупации российских территорий солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывезли в Сумскую область.

В рамках первого обмена, который состоялся в пятницу, 23 мая, Россия передала 270 украинских военнопленных, а также 120 гражданских лиц.

Точное число вернувшихся на территорию России жителей Курской области не уточняется. До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова говорила, что на Украине остаются 53 жителя российского приграничья.

Ранее Москалькова неоднократно заявляла, что Киев затягивает возвращение российских граждан, удерживая людей в Сумской области незаконно.

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