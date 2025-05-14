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11:19, 14 мая 2025Россия

Москалькова понадеялась на решение одного вопроса на переговорах в Турции

Москалькова надеется, что на переговорах в Турции решат вопрос возвращения курян
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова понадеялась на решение одного вопроса на предстоящих российско-украинских переговорах в Турции. Омбудсмен рассчитывает на возвращение жителей Курской области, которые находятся в Сумах, передает ТАСС.

Она отметила, что на Украине остаются 53 жителя российского приграничья. Москалькова подчеркнула, что российских граждан удерживают незаконно.

«Мы <…> очень надеемся, что здравый смысл и морально-нравственные побуждения будут основанием положительного решения», — сказала уполномоченный.

До этого Москалькова рассказала, что Киев затягивает возвращение 53 жителей Курской области.

Омбудсмен пояснила, что настаивала на их репатриации, поскольку находящиеся на Украине являются мирными гражданами.

ЖЗЛ
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