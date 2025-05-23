Стали известны мотивы напавшей с ножом на вокзале в Гамбурге женщины

Spiegel: Напавшая с ножом на людей в Гамбурге женщина была невменяема

Напавшая с ножом на людей на вокзале в Гамбурге 39-летняя женщина была невменяема — возможно, у нее имеются проблемы с психикой. Об этом сообщает издание Spiegel.

«По данным следствия, есть основания полагать, что женщина находилась в невменяемом состоянии. Нет свидетельств наличия политических мотивов», — указано в сообщении.

В результате нападения пострадали 18 человек. Отмечается, что женщина не оказала сопротивления при задержании.

Ранее нападение с ножом произошло в школе в общине Пирккала в Финляндии. Сообщалось, что в результате пострадали трое учеников, преступник был задержан.