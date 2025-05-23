Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:47, 23 мая 2025Мир

Стали известны мотивы напавшей с ножом на вокзале в Гамбурге женщины

Spiegel: Напавшая с ножом на людей в Гамбурге женщина была невменяема
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Tim Oelbermann / IMAGO / Global Look Press

Напавшая с ножом на людей на вокзале в Гамбурге 39-летняя женщина была невменяема — возможно, у нее имеются проблемы с психикой. Об этом сообщает издание Spiegel.

«По данным следствия, есть основания полагать, что женщина находилась в невменяемом состоянии. Нет свидетельств наличия политических мотивов», — указано в сообщении.

В результате нападения пострадали 18 человек. Отмечается, что женщина не оказала сопротивления при задержании.

Ранее нападение с ножом произошло в школе в общине Пирккала в Финляндии. Сообщалось, что в результате пострадали трое учеников, преступник был задержан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Володин обратился к Зеленскому

    Определился чемпион Италии по футболу

    В Раде возмутились словами замглавы офиса Зеленского о России

    Стало известно о выдаче России арестованного в начале СВО соратника Медведчука

    Жену американского миллионера нашли в луже крови. Как тайная жизнь ее мужа обернулась трагедией?

    «Это опасное будущее». Трамп захотел отправить в космос новейшее оружие против России и Китая. Чем Москва и Пекин на это ответят?

    Бараны на дороге остановили колонну спорткаров в Дагестане и попали на видео

    Появились подробности о состоянии открывшего стрельбу на вокзале в российском городе

    Самолет с вернувшимися из украинского плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье

    Стали известны мотивы напавшей с ножом на вокзале в Гамбурге женщины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости