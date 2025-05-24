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15:16, 24 мая 2025Экономика

Орбан провел чрезвычайное совещание в связи с угрозой со стороны Украины

Орбан провел чрезвычайное совещание из-за энергетической угрозы от Украины
Дмитрий Воронин

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посвятил внеплановое заседение экономического блока кабмина страны угрожающей ситуации в области энергетики, связанной с остановкой Киевом транзита газа и планами Еврокомиссии (ЕК) по отказу от российских энергоносителей. Об этом со ссылкой на его публикацию в соцсетях сообщает ТАСС.

«Чрезвычайное экономическое совещание по поводу энергетической угрозы со стороны Украины», — прокомментировал Орбан размещенное фото.

Будапешт последовательно критикует экономическую политику Брюсселя, связанную с украинским конфликтом, и называет Киев «одной из главных причин энергетического кризиса в Европе». В частности, отмечалось, что поспешное принятие страны в Евросоюз приведет к экономическому краху сообщества.

Что касается плана ЕК об отказе от российских газа, нефти и урана к 2027 году, то возможные потери страны власти Венгрии оценивают в 1,5 миллиарда евро в год. Разумеется в правительстве Орбана выступают против его реализации.

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