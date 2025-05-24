Появились подробности допроса россиянки по заказу убийства своей 12-летней дочери

«АиФ»: Заказавшая убийство 12-летней дочери челябинка заявила, что ее оговорили

Жительница Челябинской области, заказавшая убийство собственной 12-летней дочери, на допросе заявила следователям, что ее оговорила девочка. Об этом пишет «АиФ».

Женщина утверждает, что она не говорила со знакомым об убийстве ребенка. Она немного растерялась, когда ее обвинили в преступлении, но настаивает на своем. Источник в силовых структурах рассказал изданию, что челябинка выпивала со знакомым, которого ранее нанимала для помощи на огороде. Она жаловалась собеседнику на дочь, а затем предложила ему за 100 тысяч рублей утопить ее. Причем в этот момент женщина была сильно пьяна. После разговора она отправила дочь вместе с мужчиной. Девочка сильно испугалась, так как слышала мать, уговаривавшую собутыльника убить ее, но мужчина успокоил ее, сказав, что не собирается ее топить и отвел в полицию.

На очной ставке мужчина подтвердил свои показания, что обвиняемая заказала ему убийство дочери за деньги. Ребенок рассказал следователям, что мать злоупотребляет алкоголем, из-за чего между ними были постоянные конфликты.

Женщина ранее была судима. У нее пятеро детей.

О задержании многодетной матери стало известно 23 мая. Сообщалось, что она пригласила в гости знакомого, пожаловалась на плохое поведение 12-летней дочери, после чего попросила его за 100 тысяч рублей избавить ее от ребенка. Мужчина спрятал девочку у себя дома и рассказал о намерениях женщины полиции. Сама женщина свою вину не признала.