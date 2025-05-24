Семь футболистов «Динамо» пропустят матч с «Краснодаром»

РБ-Спорт: Матч с «Краснодаром» пропустят семь игроков «Динамо», включая Бителло

Семеро травмированных футболистов московского «Динамо» пропустят выездной матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Об этом в субботу, 24 мая, сообщает «РБ-Спорт».

Список игроков включает в себя Константина Тюкавина, Фабиана Бальбуэна, Милана Майсторовича, Артура, Диего Лаксальта, Луиса Чавеса и Бителло. Все они не полетели в Краснодар.

Матч «Краснодара» и «Динамо» состоится 24 мая и начнется в 16:30 по московскому времени, так же как и другие встречи заключительного тура РПЛ. В случае победы краснодарцы станут чемпионами страны.

После 29 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 64 очками. Идущий вторым «Зенит» отстает от лидера на одно очко, в последнем туре сине-бело-голубые сыграют с грозненским «Ахматом». Динамовцы занимают четвертую строчку таблицы, уступая ЦСКА лишь по дополнительным показателям.