Семак высказался об упущенном чемпионстве «Зенита»

Семак об упущенном чемпионстве «Зенита»: Надо жить дальше

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об упущенном своей командой чемпионстве в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам специалиста, надо жить дальше. «Это спорт. Он состоит из взлетов и падений. Успехов и неудач. Был длительный сезон. Тяжелая концовка. Чувствую, скорее, опустошенность от той гонки, которая была в конце сезона», — заявил тренер.

Ранее впервые в истории чемпионом России стал «Краснодар». Горожане в заключительном матче победили московское «Динамо» (3:0) и на одно очко обошли «Зенит» в турнирной таблице.

«Зенит» выиграл последние шесть чемпионатов России. 25 мая команда отпразднует 100-летие.