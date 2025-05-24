В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Калуги сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 24 мая над регионами России средства противовоздушной обороны сбили 94 украинских беспилотных летательных аппаратов.

До этого в мае в Московской и Калужской областях сообщили о звуках взрывов. Тогда в аэропортах Калуга и Жуковский ввели план «Ковер».