В Госдуме высказались о возможности экономического сотрудничества с США

Депутат Арефьев: Экономические связи с США не будут лучше, чем до СВО

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев не думает, что новые экономические связи с США будут большими, чем это было до специальной военной операции (СВО), а также выступает против возобновления сотрудничества в области поставок самолетов. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«У нас с США не было больших экономических связей, поэтому я не думаю, что если связи будут налажены, то будут какими-то весомыми или большими, чем они были до введения санкций», — сказал Арефьев.

По его словам, единственное, что нужно России от США это отмена санкций и как можно большего количества. В этом случае будет открыт путь для сотрудничества со всем миром.

А что касается поставки самолетов Boeing на наш рынок, то я категорически против. Если американцы начнут поставлять нам самолеты Boeing, значит мы забросим свои самолеты, это уж точно Николай Арефьев депутат

Он привел пример с тракторами, которые поставляют Китай и Белоруссия. До СВО, по данным Арефьева, Россия производила более 7 тысяч тракторов в год, то теперь это число сократилось до 4 тысяч.

Президент США Дональд Трамп писал о том, что Россия и США могут возобновить торговые отношения после того, как завершится конфликт на Украине. Он отметил, что у Москвы есть желание вести с Вашингтоном крупномасштабную торговлю, и США это желание разделяют.

Ранее сообщалось, что за март 2025 года товарооборот России и США резко вырос в 1,5 раза, достигнув максимального за два года значения в 573 миллионов долларов