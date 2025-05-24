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05:28, 24 мая 2025Путешествия

В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Artur Tumasjan / Unsplash

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) ввели в аэропорту Калуги. Об этом 24 мая в Telegram-канале написал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что данные меры введены с целью обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

До этого сообщалось, что в ночь на пятницу, 23 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Калужскую область с помощью беспилотников. Никто, по предварительной информации, не пострадал.

Ранее Кореняко сообщил, что самолет Ан-2 выкатился на боковую полосу при посадке в Томской области. Он отметил, что воздушное судно выполняло лесопатрульный полет, на его борту находились три человека. В результате происшествия никто не пострадал.

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