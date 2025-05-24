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04:20, 24 мая 2025Мир

В США сделали прогноз об исходе СВО

Джонсон: Россия заставит Украину подписать капитуляцию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Спецоперация (СВО) на Украине завершится тем, что Киев будет вынужден подписать капитуляцию. Такой исход конфликта спрогнозировал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Некоторые говорят, что России придется пойти на уступки. Нет. Они не только никому не должны, но и не станут это делать. Они победят, и Украина будет вынуждена безоговорочно капитулировать», — сказал он.

По его словам, разговоры о необходимости уступок со стороны России являются попыткой ослабить более сильную сторону. Джонсон добавил, что за нынешнее положение Украины ответственны США и страны НАТО, поскольку без их помощи конфликт не зашел бы так далеко.

Ранее Джонсон заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не следовало публично критиковать предложение американского лидера Дональда Трампа о признании Крыма российским. «Вместо этого королева драмы воспряла и начала вопить во все стороны», — сказал он.

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