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22:14, 24 мая 2025Мир

В Турции пострадала убегавшая от знакомого россиянка

Sabah: Россиянка пострадала в Турции, убегая от угрожавшего оружием знакомого
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россиянка серьезно пострадала в турецкой Анталье, убегая от знакомого, угрожавшего ей оружием. Об этом сообщила газета Sabah.

Уточняется, что инцидент произошел в районе Окурджалар.

«Россиянка Е. К., как утверждается, выпрыгнула с балкона с высоты восьми метров после того, как ее парень Л. М. избил ее, а затем угрожал винтовкой», — говорится в сообщении.

Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшую госпитализировали, а нападавшего задержали сотрудники жандармерии.

Ранее сообщалось, что турок по имени Мете Эцфела пришел на праздник сына в Казани, где была его экс-супруга, начал конфликтовать с возлюбленной, а затем ударил женщину ножом. Кроме того, мужчина ранил ребенка, после чего заперся в квартире и отказывался выходить. Позднее его задержали.

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