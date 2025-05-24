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08:57, 24 мая 2025Бывший СССР

Военкоры назвали одну из целей комбинированного удара по Киеву

«РВ»: Одной из целей комбинированного удара по Киеву был завод Антонов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Одной из целей комбинированного удара Вооруженных сил (ВС) России по Киеву был завод «Антонов». Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что на предприятии производят дроны, которыми враг осуществляет налеты на территорию России.

Украинская столица подверглась одному из самых масштабных налетов с начала специальной военной операции (СВО). В продолжавшейся более шести часов атаке были задействованы ударные дроны «Герань» и баллистические ракеты.

При этом украинский блогер Анатолий Шарий заметил странную деталь. Он указал на тот факт, что система противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве работала «очень вяло».

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