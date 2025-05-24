РИА Новости: Воевавшего за ВСУ австралийского наемника Листа не брали в армию

Воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) австралийского наемника Калеба Листа несколько раз не приняли служить в вооруженные силы родной страны. Об этом стало известно РИА Новости.

Отмечается, что в 2022 году наемник написал в своих социальных сетях о намерении вступить во Французский иностранный легион после «многочисленных провалившихся попыток» вступить в Силы обороны Австралии.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Австралии 25-летнего Калебу Джона Листа за наемничество на стороне ВСУ. Как установил суд, в феврале 2022 года Лист через территорию Польши прибыл на Украину и добровольно вступил в Интернациональный легион. В период с мая 2023 года по февраль 2025 года в должности оператора батальона 127-й отдельной бригады наемник участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил России.