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07:03, 24 мая 2025Бывший СССР

Воевавшего на стороне ВСУ австралийского наемника отказались брать в армию

РИА Новости: Воевавшего за ВСУ австралийского наемника Листа не брали в армию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) австралийского наемника Калеба Листа несколько раз не приняли служить в вооруженные силы родной страны. Об этом стало известно РИА Новости.

Отмечается, что в 2022 году наемник написал в своих социальных сетях о намерении вступить во Французский иностранный легион после «многочисленных провалившихся попыток» вступить в Силы обороны Австралии.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Австралии 25-летнего Калебу Джона Листа за наемничество на стороне ВСУ. Как установил суд, в феврале 2022 года Лист через территорию Польши прибыл на Украину и добровольно вступил в Интернациональный легион. В период с мая 2023 года по февраль 2025 года в должности оператора батальона 127-й отдельной бригады наемник участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил России.

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