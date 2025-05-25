Финн 38 раз в объезд закрытых границ пробирался в Россию

HS: Житель Финляндии 38 раз объехал закрытую границу, чтобы попасть в Россию

Житель финского города Иматра Паси Валроос 38 раз пробирался в Россию, объезжая закрытые границы через Эстонию. Об этом он рассказал в интервью газете Helsingin Sanomat.

Мужчина ездит в Светогорск, который находится всего в трех километрах от его дома. Раньше путь занимал всего восемь минут, но теперь финну приходится проезжать 1200 километров в объезд.

Поездки Валрооса связаны с работой в сфере грузоперевозок, он не собирается отказывать посещать Россию и впредь, всего житель Иматры побывал там почти тысячу раз. Он раскритиковал власти Финляндии и призвал возобновить отношения с соседней страной.

Ранее Минобороны Финляндии разработало проект постановления о полном запрете сделок с недвижимостью для россиян.