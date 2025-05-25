«Спартак» лишился 100 миллионов рублей из-за «Зенита»

«Спартак» лишился 100 миллионов рублей из-за упущенной «Зенитом» победы в РПЛ

Московский «Спартак» лишился 100 миллионов рублей из-за упущенной «Зенитом» победы в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает Telegram-канале Sport Baza.

Это произошло из-за условий трансфера Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит». Красно-белые должны были получить компенсацию в один миллион евро в случае победы сине-бело-голубых в чемпионате России. Договоренность сохраняется на следующих сезон.

25 мая победителем чемпионата страны впервые стал «Краснодар». Команда обошла «Зенит» в турнирной таблице на одно очко.

Петербуржцы упустили возможность в седьмой раз подряд выиграть РПЛ. В год столетия клуба «Зенит» не смог завоевать ни одного трофея.