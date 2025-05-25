Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:14, 25 мая 2025Россия

Стало известно о запуске российских стратегических бомбардировщиков

Россия запустила 7 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россия подняла в воздух семь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. О запуске самолетов сообщил Telegram-канал «Повернутые на войне».

«Семь стратегов Ту-95МС в воздухе», — говорится в сообщении.

Другие подробности в данный момент неизвестны.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о перехвате российского бомбардировщика Су-24 над Балтийским морем. По его словам, военный самолет совершал в небе над Балтикой опасные маневры.

Позднее в Министерстве обороны Финляндии заявили, что подозревают российские военные самолеты в нарушении ее воздушного пространства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова уличила украинского замминистра во лжи о переговорах в Турции

    Еще три БПЛА уничтожили на подлете к Москве

    Вернувшиеся из плена российские солдаты рассказали об избиениях

    Трамп уволил несколько десятков сотрудников Совета нацбезопасности

    В Белгородской области несколько населенных пунктов остались без света

    Ограничения на полеты ввели в двух столичных аэропортах

    Стало известно о запуске российских стратегических бомбардировщиков

    Немецкого аналитика назвали «титаном мысли» за слова о цели России в СВО

    Над российским городом прогремели мощные взрывы

    В интернете считают, что в овуляцию женщины превращаются в сексуально озабоченных монстров. Это правда так?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости