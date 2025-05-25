Стало известно о запуске российских стратегических бомбардировщиков

Россия запустила 7 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС

Россия подняла в воздух семь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. О запуске самолетов сообщил Telegram-канал «Повернутые на войне».

«Семь стратегов Ту-95МС в воздухе», — говорится в сообщении.

Другие подробности в данный момент неизвестны.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о перехвате российского бомбардировщика Су-24 над Балтийским морем. По его словам, военный самолет совершал в небе над Балтикой опасные маневры.

Позднее в Министерстве обороны Финляндии заявили, что подозревают российские военные самолеты в нарушении ее воздушного пространства.