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10:37, 25 мая 2025Путешествия

Туристка описала отдых на российском курорте фразой «тоска зеленая»

Алина Черненко

Фото: Арестов Андрей Павлович / Фотобанк Лори

Российская туристка отдохнула в селе Витязево в Краснодарском крае и описала его виды фразой «тоска зеленая». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«Стоило нам отъехать от более-менее зеленой Анапы, как мы увидели выжженную траву, серые здания, несколько недостроенных домиков. И толпы. В купальниках, с надувными кругами, в шлепанцах. Они направлялись к морю», — рассказала читательница издания Лаура Каури.

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Путешественнице также не понравилось обилие водорослей в море на российском курорте. По ее словам, люди «выходили из воды зелеными». Чтобы отмыть светлые волосы после купания, ей приходилось трижды их намыливать.

Но главная проблема Витязева, по мнению россиянки, — невоспитанность отдыхающих. Она пожаловалась, что дети, которые приехали на курорт отдыхать с родителями, кричали, пищали, швырялись мячами и вели себя так, будто им дозволено все.

«Но взрослые вели себя еще хуже. Как только мы пришли на пляж, мой муж решил сходить за бутылкой воды. Так вот, пока он ходил, ко мне успели подкатить трое мужчин, у каждого из которых была жена», — возмутилась автор отзыва.

Она добавила, что большинство людей шли с пляжа в отели в купальниках и плавках. «Они не думают, что таким своим поведением они оскорбляют местных жителей, проявляют к ним неуважение? В конце концов, по своим городам они ведь не ходят в полуголом виде? Тогда почему на отдыхе ведут себя как пещерные люди?» — задалась вопросом туристка.

Ранее другая российская туристка отправилась на отдых в Витязево и описала поездку фразой «пьют безбожно, кругом мат». Женщина решила, что больше никогда не вернется на этот отечественный курорт.

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