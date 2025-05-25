В Британии обвинили власти США в готовности вмешаться во внутренние дела страны

Telegraph обвинило США в готовности вмешаться во внутренние дела Британии

Администрация Соединенных Штатов направила чиновников на встречу с британскими активистами антиабортного движения, опасаясь, что их свобода слова оказалась под угрозой. Об этом написала газета Telegraph.

По мнению журналистов, данный шаг якобы является признаком готовности американских властей вмешаться во внутренние дела Великобритании.

«Дональд Трамп отправил американских чиновников на встречу с британскими активистами антиабортного движения. Этот визит — очередной признак готовности администрации Трампа вмешаться во внутренние дела Британии», — сказано в статье.

Как уточняется, сотрудники Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда американского Госдепа отправились в Великобританию в марте. Там они встретились с чиновниками британского МИД. При этом американская делегация «втайне» встретилась и с рядом активистов, которых ранее задержали за молитвы рядом с центром проведения абортов, написали авторы материала.

Одна из активистов, которая была приговорена к условному сроку и штрафу, поблагодарила администрацию Трампа за поддержку, говорится в статье.

Ранее издание Politico написало, что администрация Дональда Трампа одержима идеей разрушения ЕС и перестройки его таким образом, чтобы в сообществе большую роль играли национальные правительства, а не европейские институты.

В феврале газета El Pais со ссылкой на свои источники сообщила, что Трамп больше не видит в Евросоюз союзника, а рассматривает сообщество в качестве противника.