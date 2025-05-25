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23:11, 25 мая 2025Россия

Жители Елабуги в Татарстане рассказали о взрывах и атаке дронов

Жители Елабуги в Татарстане рассказали о взрывах и атаке БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Жители города Елабуга в Татарстане рассказали о взрывах и атаке дронов, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Местные жители рассказали о взрывах над городом и работе ПВО», — говорится в публикации.

Росавиация сообщила об ограничении работы аэропорта Бегишево в Нижнекамске республики Татарстан. С 22:05 по московскому времени воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что еще два беспилотных летательных аппарата, летевших на столицу, были сбиты силами противовоздушной обороны.

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