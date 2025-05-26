Адвокат отреагировал на задержание экс-жены Паши Техника в Таиланде

Адвокат Жорин: Экс-жене Паши Техника могут дать 2 года тюрьмы в Таиланде

Бывшая супруга рэпера Паши Техника Ева Карицкая, которую, по данным СМИ, задержали в Таиланде, может получить тюремный срок или штраф, если ее вина будет доказана. Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин в беседе с изданием «Страсти».

Он напомнил, что в Таиланде клевета является уголовным преступлением, и если недостоверную информацию распространили через СМИ, в том числе интернет, наказание может составлять до двух лет лишения свободы и/или штраф до 200 тысяч бат (около 440 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что перед задержанием Карицкая получила сообщение от местного юриста о том, что ее хотят привлечь к уголовной ответственности за клевету в отношении одной из клиник страны. При этом она подчеркнула, что никогда не упоминала эту клинику.

До этого Карицкая сообщала, что в Таиланде ей угрожают уголовным делом. «Угрожает мне один-единственный человек, который очень боится некоторых моментов», — заявляла она.