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14:10, 26 мая 2025Силовые структуры

Адвокат отреагировал на задержание экс-жены Паши Техника в Таиланде

Адвокат Жорин: Экс-жене Паши Техника могут дать 2 года тюрьмы в Таиланде
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @evaevakaritskayaa

Бывшая супруга рэпера Паши Техника Ева Карицкая, которую, по данным СМИ, задержали в Таиланде, может получить тюремный срок или штраф, если ее вина будет доказана. Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин в беседе с изданием «Страсти».

Он напомнил, что в Таиланде клевета является уголовным преступлением, и если недостоверную информацию распространили через СМИ, в том числе интернет, наказание может составлять до двух лет лишения свободы и/или штраф до 200 тысяч бат (около 440 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что перед задержанием Карицкая получила сообщение от местного юриста о том, что ее хотят привлечь к уголовной ответственности за клевету в отношении одной из клиник страны. При этом она подчеркнула, что никогда не упоминала эту клинику.

До этого Карицкая сообщала, что в Таиланде ей угрожают уголовным делом. «Угрожает мне один-единственный человек, который очень боится некоторых моментов», — заявляла она.

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