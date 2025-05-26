Стало известно о задержании бывшей жены Паши Техника в Таиланде

Экс-супругу рэпера Паши Техника Еву Карицкую задержали в Таиланде за клевету

Бывшую жену рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Еву Карицкую задержали в Таиланде. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, накануне экс-супруга исполнителя получила сообщение от местного юриста о том, что ее хотят привлечь к уголовной ответственности за клевету в отношении одной из клиник страны.

Знакомые Карицкой отметили, что ни она, ни рэпер не проходили лечение в вышеупомянутом медучреждении и ничего не писали о нем в соцсетях, уточняет канал. «Тут есть одна клиника, которая считает, что я их оклеветала и как-то влияла на их репутацию, хотя я нигде ее не упоминала», — рассказала блогерша.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Паши Техника попала под уголовную статью.

24 мая Карицкая рассказала, что в Таиланде ей угрожают уголовным делом.