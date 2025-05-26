Аршавин назвал трех лучших футболистов России

Аршавин назвал Кисляка, Батракова и Пиняева лучшими футболистами России

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал трех лучших отечественных футболистов на сегодняшний день. Его слова приводит Metaratings.ru.

«На мой взгляд, лучшими российскими игроками сейчас являются [Матвей] Кисляк, [Алексей] Батраков и [Сергей] Пиняев», — заявил Аршавин. Все три футболиста вызваны в сборную России на летние товарищеские матчи.

19-летний полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк провел в текущем сезоне 32 матча во всех турнирах. В них он забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. В марте армеец дебютировал за национальную сборную.

19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков провел 37 матчей, в которых отметился 15 голами и 10 результативными передачами. Россиянин стал лучшим в Европе по созданным моментам среди игроков до 19 лет. За сборную он сыграл в четырех матчах, забил два мяча и сделал один пас.

20-летний нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев сыграл в 38 матчах, забив 11 мячей и отдав восемь результативных передач. Также на его счету один гол в восьми встречах за национальную команду.