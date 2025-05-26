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18:25, 26 мая 2025Экономика

Стало известно о снижении цен в четырех регионах России

Банк России: В апреле цены снизились в Дагестане, Тыве, Коми и на Чукотке
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

В апреле 2025 года цены в большинстве российских регионов росли медленнее, чем в марте, а в четырех — перешли к снижению. Об этом стало известно из опубликованных Центробанком (ЦБ) материалов.

В них, в частности, отмечается, что годовая инфляция в 48 регионах РФ «уже развернулась вниз», а в 59-ти она замедлилась месяц к месяцу.

В список субъектов РФ, где цены снизились вошли Республики Дагестан (на 0,57 процента), Коми (на 0,1 процента) и Тыва (на 0,07 процента), а также Чукотский автономный округ — на 0,38 процента. При этом, в отличие от других перечисленных регионов, на Чукотке годовая инфляция оказалась почти вдвое ниже, чем в среднем по стране и не так далеко от целевого уровня ЦБ, составив 5,65 процента.

Согласно опубликованной на прошлой неделе статистике, годовая инфляция в РФ впервые за долгое время вышла из двузначного диапазона, упав до 9,9 процента. При этом пока не все показатели, на которые ориентируется ЦБ при принятии решения по ключевой ставке, с октября остающейся на уровне 21 процента, указывают на то, что цены в РФ снижаются устойчиво. Так, инфляционные ожидания россиян, согласно последним данным, вновь выросли, достигнув 13,4 процента.

Сторонники снижения ставки уже на июньском заседании регулятора отмечают, что этот показатель в России стабильно превышает инфляцию на 10 процентных пунктов, что является непростым «и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения развития». По словам главного экономиста Т-Банка Софьи Донец, отказ от скорого начала смягчения денежно-кредитной политики может привести к существенному росту рисков рецессии.

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