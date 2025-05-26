Физик объяснил появление «птицы» у Солнца

Физик Анпилогов объяснил появление птицы у Солнца выбросом коронарной массы

Физик-ядерщик Евгений Анпилогов предположил, чем может быть гигантская «птица» у Солнца, попавшая на снимок телескопов РАН. Об этом он высказался в беседе с РБК.

Анпилогов объяснил появление «птицы» у Солнца и уточнил, что она может быть протуберанцем — выбросом коронарной массы.

«Это относительно холодное солнечное вещество, выброшенное в магнитосферу нашей звезды. Я наблюдаю, как этот поток заряженных частиц движется вдаль от Солнца, покидая его пределы», — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что выброс не направлен в сторону Земли, поэтому его лучше видно, чем в противном случае. По его мнению, это является везением.

Ранее Институт космических исследований (ИКИ) РАН обнаружил над Солнцем неизвестный объект, похожий на птицу, по размеру превышающий Землю. Специалисты назвали полученный снимок очень редким.