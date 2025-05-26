Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:03, 26 мая 2025Россия

Глава атакованного ВСУ района в Курской области покинул должность и подписал контракт

Глава Конышевского района Курской области Новиков покинул должность
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Глава атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) Конышевского района Курской области Дмитрий Новиков покинул должность и подписал контракт с отрядом «Барс-Курск», передает РИА Новости.

Информация была озвучена на заседании правительства российского региона. По данным агентства, чиновник заключил контракт с добровольческим отрядом на полгода.

«Безусловно, район без системы управления не останется», — заявил врио губернатора Александр Хинштейн, уточнив, что исполняющий обязанности главы района будет определен в ближайшее время.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Геннадий Бондарев покидает место главы Грайвороновского округа. Причины увольнения он раскрывать не стал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о небывалой огневой активности России на одном направлении

    В ВСУ признали неспособность защитить Киев

    Крупнейшая нефтедобывающая компания мира задумалась о продаже активов

    Россияне потеряли интерес к одному виду кредитов

    Дыру размером с кулак нашли на животе курского пенсионера после расправы ВСУ

    Раскрыта правильная стратегия борьбы с перхотью

    Режиссер «Вызова» ответил на вопрос о второй части фильма

    Сайт «Царьграда» заблокировали в Азербайджане

    Зима внезапно вернулась в несколько российских регионов

    «Позволили себе немного подурачиться». Макрон публично получил по лицу от жены и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости