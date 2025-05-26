Глава атакованного ВСУ района в Курской области покинул должность и подписал контракт

Глава Конышевского района Курской области Новиков покинул должность

Глава атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) Конышевского района Курской области Дмитрий Новиков покинул должность и подписал контракт с отрядом «Барс-Курск», передает РИА Новости.

Информация была озвучена на заседании правительства российского региона. По данным агентства, чиновник заключил контракт с добровольческим отрядом на полгода.

«Безусловно, район без системы управления не останется», — заявил врио губернатора Александр Хинштейн, уточнив, что исполняющий обязанности главы района будет определен в ближайшее время.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Геннадий Бондарев покидает место главы Грайвороновского округа. Причины увольнения он раскрывать не стал.