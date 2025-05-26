Глава атакованного ВСУ района в Курской области покинул должность и подписал контракт

Глава атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) Конышевского района Курской области Дмитрий Новиков покинул должность и подписал контракт с отрядом «Барс-Курск», передает РИА Новости.
Информация была озвучена на заседании правительства российского региона. По данным агентства, чиновник заключил контракт с добровольческим отрядом на полгода.
«Безусловно, район без системы управления не останется», — заявил врио губернатора Александр Хинштейн, уточнив, что исполняющий обязанности главы района будет определен в ближайшее время.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Геннадий Бондарев покидает место главы Грайвороновского округа. Причины увольнения он раскрывать не стал.