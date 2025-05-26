«Я подумала: ну вот и все» Вооруженные налетчики связали Ким Кардашьян и отобрали у нее миллионы евро. Почему они избежали тюрьмы?

Во Франции суд отпустил на свободу ограбивших Ким Кардашьян налетчиков

Во Франции завершился суд над престарелыми бандитами, которые девять лет назад ограбили американскую телезвезду Ким Кардашьян. Они ворвались в ее номер, когда она спала, связали ее и отобрали драгоценности на десять миллионов евро. Знаменитость была уверена, что ее изнасилуют, а потом прикончат. Грабители оставили ее в живых, но похищенное так и не вернули.

Почему Ким Кардашьян попалась на мушку парижских бандитов

Ким Кардашьян прилетела в Париж в конце сентября 2016 года, чтобы посетить ежегодную Неделю моды. Телезвезда остановилась в Hôtel de Pourtalès — гостинице, которая обслуживает только богатых или именитых клиентов. Попасть туда можно лишь по рекомендации бывших постояльцев.

Пентхаус площадью 352 квадратных метра обошелся Ким Кардашьян в 16 тысяч долларов за ночь

В течение следующих дней знаменитость не пропускала ни одной вечеринки и модного показа. В один из дней к ней присоединился рэпер Канье Уэст — в то время они были женаты. Потом он улетел в США, а она продолжила веселиться в Париже со своими сестрами — Кортни Кардашьян и Кендалл Дженнер.

В соцсетях сохранились многочисленные селфи, опубликованные Кардашьян в эти дни. На одном из них она демонстрирует подаренное мужем кольцо с бриллиантом весом 20 каратов. Многие предполагали, что именно оно привлекло внимание грабителей.

Чем известна Ким Кардашьян В США Ким Кардашьян считалась знаменитостью первой величины, но пожилые французские преступники могли об этом и не знать. Объяснить причину ее славы действительно не очень-то просто. В 2007 году она была известна, главным образом, в качестве подруги и стилистки Пэрис Хилтон. Потом в интернет попало ее самодельное порно, которое привлекло к ней еще больше внимания. Кардашьян ухитрилась конвертировать интерес публики в реалити-шоу о собственной жизни, затем открыла собственный модный бренд, набрала миллионы подписчиков в соцсетях, пыталась сниматься в кино, выпустила мобильную игру и к 2021 году заработала первый миллиард долларов. На днях стало известно еще об одном достижении знаменитости: она получила юридическое образование.

Ким Кардашьян (слева) Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Ким Кардашьян боялась, что налетчики не оставят ее в живых

В 2:18 уличная камера видеонаблюдения зафиксировала, что к отелю подъехали три велосипедиста. Спустя 14 минут подошли еще двое (по другой информации, трое). Они были одеты в черную одежду, напоминающую полицейскую форму. Всем злоумышленникам было за 60 лет.

Трое подошли к стеклянным дверям и попросили портье впустить их. Когда он открыл дверь, на него тут же направили пистолет и нацепили наручники. «Без паники! — сказал один из них. — Нам нужны только деньги». Они за шкирку притащили его ко входу в пентхаус и заставили открыть дверь.

Ким Кардашьян была одна. Ее сестра Кортни еще не вернулась из ночного клуба. Телохранитель ушел с ней, поэтому остановить бандитов было некому. Двое налетчиков ворвались в номер, стащили визжащую знаменитость с кровати и направили пистолет в лицо.

Я увидела, как он направил на меня пистолет, и подумала: «Ну вот и все». Думала, сейчас Кортни вернется, а я лежу в комнате мертвая. И у нее будет травма на всю жизнь, если она меня увидит… Ким Кардашьян

В номере нашли только тысячу евро. Налетчики хотели больше. Тогда Кардашьян и протянула им то самое кольцо. Один из злоумышленников с сомнением осмотрел украшение и сунул в карман. После этого они связали знаменитость, замотали ей рот изолентой и отволокли в ванную.

В этот момент телефон Кардашьян зазвонил. Портье глянул на экран и сообщил, что это телохранитель. Грабители решили не тратить время, сгребли остальные драгоценности и в спешке покинули Hôtel de Pourtalès. Один из преступников повесил пакет с добычей на руль велосипеда и покатил прочь.

Омар Айт Кедаш, организатор ограбления Ким Кардашьян Фото: Christophe Ena / AP

Раскрыть преступление помог драгоценный крестик, который обронили налетчики

Налет продолжался десять минут. Злоумышленники забрали кольцо и другие украшения, бросили связанную знаменитость в туалете и скрылись. Пропали драгоценности на сумму около 10 миллионов евро, и найти их не удалось до сих пор.

Ким Кардашьян получила обратно лишь драгоценный крестик с бриллиантами, стоящий 30 тысяч евро. Судя по всему, он выпал из пакета, который один из грабителей повесил на руль велосипеда. На следующее утро случайный прохожий заметил его на тротуаре и отнес в полицию.

Этот крестик и помог следователям раскрыть преступление. На нем и на изоленте, которой бандиты заклеили рот знаменитости, обнаружили следы ДНК и отпечатки пальцев одного из злоумышленников.

И следы ДНК, и отпечатки пальцев нашлись в полицейской базе данных. Они принадлежали рецидивисту, которого не раз задерживали за грабежи и другие преступления

Спустя три месяца полиция задержала первых подозреваемых. Двоим из них оказалось больше семидесяти лет. Еще троим, в том числе возможному главарю, шел седьмой десяток. Одного из задержанных, хорошо знакомого полиции 72-летнего фальшивомонетчика алжирского происхождения, взяли на его вилле на Лазурном Берегу.

Юнис Аббас, один из участников ограбления Ким Кардашьян Фото: Christophe Ena / AP

«Мне сказали, там жена какого-то рэпера. Я не стал задавать вопросы»

В конце концов обвинения в вооруженном ограблении, бандитизме и похищении человека предъявили 12 старикам с криминальным прошлым. Один из них даже не дожил до суда. Другой не смог участвовать в судебном процессе из-за плохого здоровья: он страдает от болезни Альцгеймера.

«Мы все были дедами», — признался один из участников налета — 71-летний Юнис Аббас. В молодости он отсидел 20 лет за различные преступления, потом вышел из тюрьмы и десять лет жил честно. Когда знакомый предложил ему пойти на дело в последний раз, он едва сводил концы с концами. «Мне сказали, там жена какого-то рэпера, — рассказывал Аббас в одном из интервью. — Я не стал задавать вопросы».

Организатор ограбления, 68-летний Омар Айт Кедаш по кличке Старый Омар, после ареста заявил, что драгоценностей уже не вернуть. Он и его подельники отвезли добычу в бельгийский город Антверпен, чтобы продать на подпольном рынке драгоценностей.

Они опасались, что ювелиры узнают украшения, поэтому решили переплавить их в бруски. По словам Кедаша, получилось чуть больше 800 граммов

Уцелело только кольцо с бриллиантом — его не стали продавать из страха, что камень опознают. Куда оно делось, Старый Омар так и не признался. Сколько именно в Антверпене дали за драгоценные металлы и камни из других украшений, он тоже умолчал.

Выступление Ким Кардашьян в суде Фото: ZZIIGG / Reuters

После суда все участники ограбления Ким Кардашьян остались на свободе

Суд начался 28 апреля и продолжался почти месяц. На одном из заседаний Ким Кардашьян в слезах вспоминала пережитое. Когда ее связали, она была уверена, что это конец. «У меня маленькие дети, я должна вернуться домой», — умоляла она грабителей. На следующий день она улетела в США и, по ее словам, с тех пор совершенно иначе относится к своей безопасности.

Судья зачитал Кардашьян письмо, которое написал ей Кедаш. Сам главарь, хотя и присутствовал, уже не мог это сделать: из-за преклонного возраста он почти ничего не слышит и не может говорить. В письме Кедаш уверял, что сожалеет о содеянном. Кардашьян ответила, что прощает его, однако ее чувства и травма от этого никуда не денутся.

Суд завершился тем, что восьмерых грабителей признали виновными и приговорили к различным тюремным срокам, частично замененным условным заключением.

Приговоры довольно мягкие; они выносятся спустя долгое время после этого серьезного события, которое затронуло гражданских истцов. Вы причинили вред, даже если не били, даже если кровь не была пролита, вы посеяли страх Давид де Па судья

Кедашу дали восемь лет лишения свободы, в том числе пять лет условно. Поскольку в срок засчитывается время, проведенное за решеткой во время следствия, и он, и его пособники останутся на свободе. Еще двоих подсудимых оправдали, однако одному из них придется выплатить пострадавшим пять тысяч евро (около 450 тысяч рублей). Часть денег получат Кардашьян и портье гостиницы, где она жила.