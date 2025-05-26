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10:54, 26 мая 2025Культура

Киркоров ответил на вопрос о третьем ребенке

Певец Филипп Киркоров заявил, что пока не готов к третьему ребенку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Певец Филипп Киркоров опроверг информацию о том, что готовится к рождению ребенка. На эту тему он высказался в эфире шоу «Однажды…» на НТВ.

«Боже мой, откуда такая информация? Мне бы этих поднять на ноги, моих подростков. Сейчас самый сложный возраст у них — 13-14 лет», — заявил певец, говоря о дочери Алле-Виктории и сыне Мартине.

При этом исполнитель добавил, что может снова стать отцом, если он «встретит человека».

Ранее дочь Филиппа Киркорова резко ответила на сравнение ее с детьми артистки Аллы Пугачевой пользователями соцсетей.

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