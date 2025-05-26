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12:36, 26 мая 2025Мир

Кремль ответил на обвинения в причастности России к поджогу дома Стармера

Песков назвал смехотворными обвинения в адрес России в поджоге дома Стармера

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что звучащие в адрес России обвинения в поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера смехотворны, передает ТАСС.

«Лондон склонен к тому, чтобы подозревать Россию [в причастности] ко всему нехорошему, что происходит в Великобритании. (...) Как правило, все эти подозрения оказываются беспочвенными, бездоказательными и нередко смехотворными», — сказал представитель Кремля.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании сообщила, что возможную причастность России к поджогу дома Стармера расследуют британские чиновники из сферы безопасности.

О нападении на дом Стармера с применением бутылок с зажигательной смесью стало известно 12 мая. Вскоре по подозрению в совершении преступления были задержаны граждане Украины, 21-летний Роман Лавринович и 34-летний Петро Починок, а также гражданин Румынии, 26-летний Станислав Карпюк.

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