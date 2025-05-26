Лучшим бомбардиром РПЛ заинтересовались в Европе

Журналист Романо: Нападающим «Спартака» Угальде интересуются ПСЖ и «Монако»

Нападающим «Спартака» Манфредом Угальде заинтересовались в Европе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, 23-летний футболист может покинуть московский клуб. Интерес к костариканцу проявляют ПСЖ, «Монако», а также ряд других команд.

Угальде — лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2024/2025. В 29 матчах он отметился 17 забитыми мячами. В декабре 2024 года форвард оформил покер в дерби с «Локомотивом».

Угальде выступает за «Спартак» с января 2024-го. Контракт рассчитан до лета 2028 года.