Журналист Боуз назвал головорезами сотрудников ТЦК в Харькове

Ирландский журналист Чей Боуз осудил насилие со стороны сотрудников украинского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов), забиравших мужчину на фронт в Харькове, и назвал их головорезами. Об этом он написал на странице в соцсети X.

Боуз опубликовал видео, на котором семь сотрудников ТЦК грузят в машину мужчину и его вещи. «Понадобилось семь головорезов [президента Украины Владимира] Зеленского, чтобы избить и забрать этого человека. Европа этого не замечает. Для них это свобода и демократия», — написал западный журналист.

Ранее Боуз раскрыл отношение политиков Евросоюза к России. Он счел, что лидеры европейских стран больше ненавидят Россию, чем любят Европу.

До этого бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор обвинил Зеленского в том, что он разрушил Украину. Он добавил, что считает украинского лидера плохим руководителем.