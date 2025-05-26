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11:26, 26 мая 2025Интернет и СМИ

На Западе сотрудников украинских военкоматов назвали головорезами Зеленского

Журналист Боуз назвал головорезами сотрудников ТЦК в Харькове
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз осудил насилие со стороны сотрудников украинского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов), забиравших мужчину на фронт в Харькове, и назвал их головорезами. Об этом он написал на странице в соцсети X.

Боуз опубликовал видео, на котором семь сотрудников ТЦК грузят в машину мужчину и его вещи. «Понадобилось семь головорезов [президента Украины Владимира] Зеленского, чтобы избить и забрать этого человека. Европа этого не замечает. Для них это свобода и демократия», — написал западный журналист.

Ранее Боуз раскрыл отношение политиков Евросоюза к России. Он счел, что лидеры европейских стран больше ненавидят Россию, чем любят Европу.

До этого бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор обвинил Зеленского в том, что он разрушил Украину. Он добавил, что считает украинского лидера плохим руководителем.

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