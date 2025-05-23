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00:19, 23 мая 2025Интернет и СМИ

Журналист раскрыл отношение Евросоюза к России

Журналист Боуз: Лидеры ЕС больше ненавидят Россию, чем любят Европу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал отношение лидеров Евросоюза к России. Об этом он написал в социальной сети X.

Боуз опубликовал фотографию верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности Каи Каллас и подчеркнул, что западные политики ненавидят Россию. «Они ненавидят Россию больше, чем любят Европу», — отметил журналист.

Ранее Каллас раскрыла степень влияния санкций против России на экономику ЕС. «Влияние на европейскую экономику ограничено, поскольку мы диверсифицировали наши энергетические ресурсы», — подчеркнула она.

До этого Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. Он направлен в том числе против почти 200 танкеров, предназначенных для морских перевозок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

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