Назван фактор усиления эффективности иммунного ответа

Sci Immunol: Дневной свет усиливает борьбу иммунной системы с инфекциями

Ученые из Университета Окленда обнаружили, что дневной свет может усиливать способность иммунной системы бороться с инфекциями. Исследование, опубликованное в Science Immunology, показало, что ключевые клетки иммунитета — нейтрофилы — активнее уничтожают бактерии в светлое время суток.

Нейтрофилы — самые многочисленные белые кровяные клетки в организме человека. Они первыми прибывают в очаг воспаления и уничтожают патогены. В ходе эксперимента ученые использовали модель прозрачных рыбок данио-рерио, геном которых во многом схож с человеческим. Прозрачность тела рыбок позволила наблюдать поведение иммунных клеток в реальном времени.

Выяснилось, что нейтрофилы обладают собственными циркадными часами, которые синхронизируются с циклом дня и ночи. Именно под действием света эти часы активируют внутренние механизмы, усиливающие антибактериальные функции клеток. В условиях дневного освещения нейтрофилы быстрее реагировали на воспаление и эффективнее уничтожали бактерии.

По словам авторов, открытие может стать основой для создания новых препаратов, направленных на регуляцию циркадных ритмов иммунных клеток. Это позволит повысить эффективность иммунного ответа при воспалительных и инфекционных заболеваниях. Сейчас исследователи сосредоточены на изучении точных молекулярных механизмов, с помощью которых свет влияет на работу клеток иммунной системы.

Ранее, в апреле 2025 года, ученые выяснили, что здоровый сон связан с более низким риском тяжелых инфекций. Исследование, охватившее почти 400 тысяч человек, показало: у тех, кто спит регулярно и не менее семи часов, вероятность госпитализации с инфекционными заболеваниями ниже в среднем на 12 процентов.