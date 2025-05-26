Одна фраза сотрудника банка спасла россиянку от сделавшего ее бесправной прислугой мужа

Сотрудник российского банка спас клиентку из финансового рабства

Одна фраза сотрудника банка спасла россиянку Елену от мужа, сделавшего ее бесправной прислугой. Об этом «Ленте.ру» рассказала сама женщина.

Ставшая жертвой финансового абьюза Елена сообщила, что муж годами не позволял ей распоряжаться имуществом, в том числе ее же собственными деньгами. Супруг заставлял ее фотографировать чеки и возвращать всю сдачу после похода за продуктами, забрал ее смартфон с банковским приложением, не разрешал тратить деньги на себя. При этом она выполняла всю работу по дому и даже подрабатывала на компанию друга мужа. Свои действия супруг объяснял выплатой ипотеки и заботой о Елене, которая, по его словам, начала жить «при коммунизме, забыв о деньгах».

Самое страшное, что я считала, что все нормально Елена

По словам Елены, она осознала, что фактически находится в финансовом рабстве, лишь после того, как сотрудник банка вслух ужаснулся тем, что муж пользуется ее банковским аккаунтом, к которому у самой клиентки не было доступа. «Это же просто невозможно. Это финансовое насилие!» — сказал Елене работник отделения.

После этого женщина возобновила отношения с семьей, съехала от мужа и развелась с ним. Позже она выяснила, что «работавший сутками ради ипотеки» и экономивший на ней супруг жил на две семьи и обеспечивал любовницу.

В похожей ситуации находятся сожительницы российского многоженца Ивана Сухова. Мужчина поселил жен и 14 детей в трехкомнатной квартире и позволяет им находиться лишь в двух комнатах, так как из третьей сделал себе кабинет. Кроме того, он контролирует все финансы, и женам приходится просить у него одобрения даже на покупку бутылки воды.