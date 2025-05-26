Описано первое в мире применение психоактивных растений

Commun Biol: Растение гармала использовалось в ритуальных целях 2700 лет назад

Ученые впервые зафиксировали использование психоактивного и лечебного растения гармала (Peganum harmala) в ритуальных целях на Аравийском полуострове около 2700 лет назад. Исследование, опубликованное в Communications Biology, представляет собой самое раннее химическое доказательство сжигания гармалы — как в Аравии, так и во всем мире.

Международная команда археологов и химиков проанализировала органические остатки в железовековых курильницах, найденных в оазисе Курайя на северо-западе Саудовской Аравии. Именно здесь были обнаружены сосуды с остатками алкалоидов гармалы — веществ, обладающих антибактериальным, успокаивающим и психоактивным действием.

Анализ проводился с помощью жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией (HPLC-MS/MS), что позволило обнаружить даже минимальные следы биологически активных соединений в древних образцах. Исследование дало редкую возможность понять, как и зачем использовались растения в повседневной практике того времени — от оздоровления до очищения помещений и, возможно, изменения сознания.

По словам авторов, это открытие подтверждает, что жители региона уже тогда активно применяли местные растения в медицинских практиках. Гармала и сегодня используется в традиционной медицине и фумигации в странах Ближнего Востока и Центральной Азии.

Ранее ученые зафиксировали прямые археологические доказательства использования психоактивных растений в религиозных обрядах ранних цивилизаций Анд. Исследование показало, что галлюциногенные вещества могли использоваться для укрепления социальной иерархии и сакрализации власти в культуре Чавин.