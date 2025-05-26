Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:18, 26 мая 2025Наука и техника

Открыт способ стремительного похудения без упражнений

Nature: Ограничение в рационе цистеина способствует быстрому снижению массы тела
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые из Медицинской школы Нью-Йоркского университета выяснили, что ограничение в рационе всего одной аминокислоты — цистеина — приводит к быстрому и значительному снижению массы тела. Как показали эксперименты на мышах, за одну неделю животные теряли до 30 процентов веса. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Цистеин — серосодержащая аминокислота, участвующая в синтезе антиоксиданта глутатиона и коэнзима A, ключевого для энергетического обмена. Его исключение из рациона у генетически модифицированных мышей активировало сразу две стрессовые реакции организма — интегрированный клеточный стресс (ISR) и окислительный стресс (OSR). Это привело к перестройке метаболизма и запуску механизмов, усиливающих сжигание жира и нарушающих обычное использование питательных веществ.

Авторы также обнаружили снижение уровня коэнзима A, что нарушало работу митохондрий и вынуждало организм переходить на менее эффективные пути получения энергии, включая анаэробный гликолиз. В результате мыши начинали терять жир, а не мышечную массу, и выделяли через мочу непереработанные промежуточные продукты обмена.

Эффект оказался обратимым: при возвращении к обычному питанию мыши быстро восстанавливали вес. Это, по мнению ученых, может открыть перспективы для временных метаболических интервенций при лечении ожирения и метаболических нарушений.

Ранее ученые выяснили, что фаза остановки в снижении веса — нормальный и неизбежный этап любой программы похудения. Анализ данных более 6,5 тысячи человек показал, что даже при успешном начале вес достигает «плато» и временно перестает снижаться, что связано с физиологической адаптацией организма, а не нарушениями диеты.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о небывалой огневой активности России на одном направлении

    Пользователям одной соцсети подсказали способ заработать

    На Украине рассказали о красных линиях на переговорах с Россией

    В ЕС захотели отказаться от помощи украинским беженцам

    В России предрекли ответ за участившиеся атаки беспилотников ВСУ

    Семья российского священника получила орден «Родительская слава»

    Инвесторы потратили 135 миллионов рублей на ужин с Трампом и остались недовольны едой

    Задержание ФСБ курируемых из Польши террористов попало на видео

    Артемий Лебедев дал совет получившему запрет на въезд в Россию зрителю

    Российского бойца протащили за машиной на тросе за попытку сдаться в плен и сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости