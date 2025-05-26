Перерезавшему горло жене на дне рождении сына иностранцу предъявили обвинение в России

В Казани СК предъявил обвинение иностранцу, перерезавшему горло жене

В Казани 49-летнему иностранцу предъявили обвинение в расправе над женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчине вменяется статья 105 («Убийство») УК РФ. По данным следствия, 24 мая он нанес 35-летней супруге ножевые ранения, несовместимые с жизнью. Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.

Ранее сообщалось, что гражданин Турции Мете Эцфела расправился с супругой, с которой находился в процессе развода, в день рождения их общего сына. В день празднования трехлетия ребенка мужчина пришел в квартиру потерпевшей, где спровоцировал конфликт и достал нож. По данным «Газеты.ру», он набросился на женщину и перерезал ей горло, а также ранил ребенка.

После этого мужчина запер дверь, вылез на балкон пятого этажа и угрожал спрыгнуть. Однако когда на место прибыли родственники, он отдал им сына и предсмертную записку. Полиции в результате удалось задержать иностранца.