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14:47, 26 мая 2025Силовые структуры

Перерезавший горло жене на дне рождения сына в России иностранец попросил домашний арест

В Казани иностранец, перерезавший горло жене, попросил домашний арест
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Казани 49-летний иностранец, обвиняемый в расправе над женой, попросил отправить его под домашний арест. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина просит не отправлять его в СИЗО из-за якобы инвалидности.

Ранее сообщалось, что гражданин Турции Мете Эцфела расправился с супругой, с которой находился в процессе развода, в день рождения их общего сына. В день празднования трехлетия ребенка мужчина пришел в квартиру потерпевшей, где спровоцировал конфликт и достал нож. По данным «Газеты.Ru», он набросился на женщину и перерезал ей горло, а также ранил ребенка.

После этого мужчина запер дверь, вылез на балкон пятого этажа и угрожал спрыгнуть. Однако когда на место прибыли родственники, он отдал им сына и предсмертную записку. Полиции в результате удалось задержать иностранца.

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