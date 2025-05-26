Перерезавший горло жене на дне рождения сына в России иностранец попросил домашний арест

В Казани иностранец, перерезавший горло жене, попросил домашний арест

В Казани 49-летний иностранец, обвиняемый в расправе над женой, попросил отправить его под домашний арест. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина просит не отправлять его в СИЗО из-за якобы инвалидности.

Ранее сообщалось, что гражданин Турции Мете Эцфела расправился с супругой, с которой находился в процессе развода, в день рождения их общего сына. В день празднования трехлетия ребенка мужчина пришел в квартиру потерпевшей, где спровоцировал конфликт и достал нож. По данным «Газеты.Ru», он набросился на женщину и перерезал ей горло, а также ранил ребенка.

После этого мужчина запер дверь, вылез на балкон пятого этажа и угрожал спрыгнуть. Однако когда на место прибыли родственники, он отдал им сына и предсмертную записку. Полиции в результате удалось задержать иностранца.