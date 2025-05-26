Приговор угрожавшему ребенку в шапке с Z россиянину признали законным

Суд оставил в силе приговор уральцу за угрозы ребенку в шапке с символом Z

В Челябинске Седьмой кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор местному жителю Александру Неустроеву, угрожавшему ребенку в шапке с символом Z. Об этом сообщает РИА Новости.

Защита осужденного в кассационных жалобах просила отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. Однако суд кассационной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения принятых судебных решений.

10 июня Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал уральца виновным в хулиганстве по отношению к 12-летнему сыну участника специальной военной операции. Неустроева отправили в колонию-поселение на три года.

По данным следствия, 21 апреля мужчина в грубой форме отчитал подростка и обозвал его из-за знака Z на шапке. Родители ребенка написали заявление в полицию и попросили возбудить дело о дискредитации армии.

Позже Ленинский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следователя прекратил уголовное дело в отношении Неустроева и назначил ему судебный штраф в размере 7000 рублей, но прокуратура обжаловала это решение. По итогам пересмотра суд приговорил мужчину к реальному сроку.