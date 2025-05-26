Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:11, 26 мая 2025Из жизни

Принца Гарри и Меган Маркл раскритиковали из-за попытки создать королевский двор в США

Принц Гарри и Меган Маркл решили воссоздать королевский двор в США
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Nathalia Angarita / Reuters

Герцоги Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл, воссоздали в США систему королевского двора, от которой бежали. Об этом сообщает Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл решили повторить иерархию Букигемского дворца для своих подчиненных и прислуги. Уже известно, что команду из 11 человек возглавит опытный PR-стратег Мередит Кендалл Мэйнс. Ее роль уже сравнивают с должностью личного секретаря короля Карла III. В рамках новой системы у каждого из супругов появится личный помощник-секретарь. Все старшие менеджеры команды будут получать шестизначные зарплаты

Эксперты раскритиковали этот шаг и назвали ситуацию лицемерной — пара покинула Великобританию в 2020 году и отказалась от королевских обязанностей именно из-за жестких правил при дворе. «Лицемерие заключается в том, что Гарри называл придворных врагами, а теперь создает аналогичную структуру», — заявил королевский эксперт Ричард Фитцвильямс. Другой специалист Том Бауэр и вовсе назвал это «отчаянной попыткой спасти бренд», напомнив о текучке кадров у герцогов Сассекских и прошлых обвинениях Меган в травле сотрудников.

Представители пары подтвердили реструктуризацию внутренних процессов. Причина перемен, вероятнее всего, кроется в усталости пары от постоянного негатива в свой адрес. Таким образом, Меган Маркл и принц Гарри надеются поднять постоянно падающие рейтинги популярности. Эксперты отмечают, что создание новой команды и запуск коммерческих проектов — часть стратегии по восстановлению имиджа.

Материалы по теме:
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семье Расизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семьеРасизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
9 марта 2021
«Когда же ты сдохнешь наконец?» Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
«Когда же ты сдохнешь наконец?»Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
16 декабря 2022
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия Где они планируют жить и что будут делать дальше?
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочияГде они планируют жить и что будут делать дальше?
9 января 2020

Ранее сообщалось, что в интервью «Би-би-си» принц Гарри рассказал о покушении на него, которое готовили известные ему люди. По его мнению, именно из-за этого королевская семья лишила его охраны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тактика России изменилась». ВСУ признали провал своей системы ПВО

    Путин пошутил о своей работе в КГБ

    Курортам одного региона России предрекли выход на международный уровень

    В СПЧ назвали причины отказа в переводе битцевского маньяка ближе к Москве

    США опровергли слухи о согласии ХАМАС на прекращение огня

    Туристку унизили и довели до слез в аэропорту США по нелепой причине

    Бывшего российского мэра назвали главарем ОПГ «Винни-Пухи»

    В Европе заявили об избытке военно-морских верфей

    Военкор рассказал о проблемах ВСУ на краснолиманском направлении

    В Кремле оценили решение Европы не ограничивать дальнобойность ракет для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости