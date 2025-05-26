Принца Гарри и Меган Маркл раскритиковали из-за попытки создать королевский двор в США

Принц Гарри и Меган Маркл решили воссоздать королевский двор в США

Герцоги Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл, воссоздали в США систему королевского двора, от которой бежали. Об этом сообщает Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл решили повторить иерархию Букигемского дворца для своих подчиненных и прислуги. Уже известно, что команду из 11 человек возглавит опытный PR-стратег Мередит Кендалл Мэйнс. Ее роль уже сравнивают с должностью личного секретаря короля Карла III. В рамках новой системы у каждого из супругов появится личный помощник-секретарь. Все старшие менеджеры команды будут получать шестизначные зарплаты

Эксперты раскритиковали этот шаг и назвали ситуацию лицемерной — пара покинула Великобританию в 2020 году и отказалась от королевских обязанностей именно из-за жестких правил при дворе. «Лицемерие заключается в том, что Гарри называл придворных врагами, а теперь создает аналогичную структуру», — заявил королевский эксперт Ричард Фитцвильямс. Другой специалист Том Бауэр и вовсе назвал это «отчаянной попыткой спасти бренд», напомнив о текучке кадров у герцогов Сассекских и прошлых обвинениях Меган в травле сотрудников.

Представители пары подтвердили реструктуризацию внутренних процессов. Причина перемен, вероятнее всего, кроется в усталости пары от постоянного негатива в свой адрес. Таким образом, Меган Маркл и принц Гарри надеются поднять постоянно падающие рейтинги популярности. Эксперты отмечают, что создание новой команды и запуск коммерческих проектов — часть стратегии по восстановлению имиджа.

Ранее сообщалось, что в интервью «Би-би-си» принц Гарри рассказал о покушении на него, которое готовили известные ему люди. По его мнению, именно из-за этого королевская семья лишила его охраны.